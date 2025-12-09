ROMA (ITALPRESS) – L’Ucraina condividerà oggi con gli Stati Uniti un piano di pace rivisto dopo i colloqui a Londra tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. E’ quanto riportano i media internazionali.

Il leader ucraino ha aggiunto che il piano di pace iniziale del presidente Usa, Donald Trump, composto da 28 punti, criticato perchè favoriva la Russia, è stato ridotto a 20 punti. “I punti anti-ucraini sono stati rimossi”, ha precisato Zelensky.

