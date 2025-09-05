CERNOBBIO (ITALPRESS) – “Siamo pronti per qualsiasi tipo di incontro. Ma non percepiamo che Putin sia pronto a porre fine a questa guerra. Può parlare, ma sono solo parole e nessuno si fida delle sue parole.Così il

Nei giorni scorsi il presidente russo Vladimir Putin si era detto disposto ad incontrare Zelensky a Mosca. Zelensky ha poi parlato dell’incontro di ieri con la coalizione dei Volenterosi. “Tutti capiscono che la più forte garanzia di sicurezza per l’Ucraina e per l’Europa stessa è l’esercito ucraino. Ad oggi, è l’esercito più forte d’Europa. Se il nostro esercito resiste, significa che l’Europa non è in pericolo”, ha sottolineato. “E’ importante che le garanzie di sicurezza inizino a funzionare ora, durante la guerra, non solo dopo la sua fine. L’adesione dell’Ucraina all’UE e la ricostruzione dell’Ucraina sono anche elementi di sicurezza”.

