Sette studenti segnalati alla Prefettura

Scattano i controlli antidroga all’interno delle scuole di Mazara del Vall (Tp) da parte dei carabinieri mazzaresi in sinergia con il Nucleo Cinofili di Palermo.

I blitz a sorpresa nelle scuole sono stati concordati tra Prefettura di Trapani e dirigenti scolastici e hanno avuto come obbiettivo la prevenzione e il contrasto dello spaccio all’interno delle scuole.

Grazie all’aiuto del pastore tedesco “Tito”, sono state scoperte e sequestrate e sequestrate dosi di marjuana e hashish nascoste negli ambienti comuni delle strutture scolastiche come bagni, palestre e corridoi. Sono stati sette, tra cui due minori, gli studenti segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori di sostanza stupefacente, poiché trovati in possesso di alcune dosi di marjuana o hashish.