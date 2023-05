Quattordici titoli in palio dal 2 al 4 giugno

Tutto pronto per i campionati regionali assoluti di salto ostacoli di equitazione. Dal 2 al 4 giugno l’edizione 2023 della rassegna si disputa al Centro Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo vicino a Segesta nel Trapanese.

Attesi i migliori fra cavalieri e amazzoni della regione, per un totale di 320 binomi. Dopo aver portato a casa un prestigioso secondo posto ottenuto dalla squadra siciliana in occasione della Coppa del Presidente di Piazza di Siena, dunque, l’equitazione siciliana è di nuovo sotto i riflettori per l’evento di interesse federale regionale più importante della stagione.

Quattordici titoli in palio

A due passi da Segesta, dunque, sarà il campo a determinare chi sarà a mettere al collo il titolo di Campione regionale, anche se sono ben 14 i titoli in palio, suddivisi per fascia d’età: Campionato II grado, Campionato I grado, Campionato Brevetti, Criterium II grado, Criterium I grado, Criterium Brevetti, Criterium Esordienti, Campionato Future Pony, Campionato Emergenti Pony, Campionato Esordienti Pony, Campionato Speranze Pony, Campionato Promesse Pony, Campionato Debuttanti Pony, Campionato Avviamento Pony.

Montepremi da 20mila euro

Sarà di 20 mila euro il montepremi complessivo messo in palio. Nella serata di sabato 3 giugno, il comitato Regionale della Fise Sicilia approfitterà del campionato regionale per conferire dei riconoscimenti a diversi atleti o personalità del mondo degli sport equestri isolani e lo farà in una location unica: il Parco Archeologico di Segesta.

La selezione siciliana seconda alla Coppa del Presidente

Non più tardi di una settimana fa impresa sfiorata a Roma per la selezione Siciliana alla Coppa del Presidente. La squadra isolana di cavalieri ed amazzoni Junior, campione in carica nella prestigiosa competizione nazionale di salto ostacoli chiude al secondo posto a Piazza di Siena. Solo la Lombardia ha fatto meglio.

I giovani siciliani, tornati nella capitale a distanza da un anno dall’impresa e con l’onere di essere campioni uscenti grazie alla vittoria del 2022, non hanno mollato il podio e anzi, sono stati protagonisti di una spettacolare rimonta tra la prima e la seconda manche di gara.

Dopo la terza posizione della prima giornata i ragazzi siciliani hanno recuperato un posto in classifica e conquistato la piazza d’onore, bruciando sul tempo la Puglia.

Agli ordini del capo equipe Bruno Nasisi, Martina Gervasi (0/0) su Cascatina della Caccia (Horse Paradise Asd, Siracusa), Gabriel Ortisi (8/4) su Hermosa del Colle S. Martino (Coach Equestrian Center, Augusta), Maria Vittoria Ciancico (4/12) su Never For Get Me (C.I. Valverde; Catania), Vito Di Salvo (0/0) su Elixir du Paradis (Riders Club, Palermo) hanno chiuso con un totale di 8 penalità i due percorsi previsti dal regolamento di gara.

La quinta convocata Erika Grazia Arcidiacono (44/4) su Udin’ dell’Armonia (Asd Centro Ippico Cardinale, Paternò) ha effettuato la gara a titolo individuale. La vittoria, dunque, è andata alla Lombardia (0), mentre il terzo posto è della Puglia (8). Alla Coppa del Presidente hanno preso parte 17 team in rappresentanza dei Comitati Regionali Fise d’Italia.