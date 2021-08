Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente

Incidente mortale ieri pomeriggio, intorno alle 16, sulla statale 115 nella frazione di Palma. A perdere la vita un giovane di 33 anni. C. D. R., originario di Paceco (TP). L’uomo viaggiava a bordo di una moto in compagnia della moglie di 31 anni, C. G., che è rimasta ferita ed è ricoverata per un politrauma grave.

L’impatto fatale

I due si sono scontrati contro un’auto, una Skoda Kamiq blu guidata da un uomo di 77 anni. Il marito è morto sul colpo, la donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale. Sotto shock l’automobilista. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e sanitari del 118.

La dinamica dell’incidente

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente stradale mortale. Il 33enne era un operatore socio sanitario a Narni (Umbria), ma originario di Paceco; la moglie 31enne invece è di Buseto Palizzolo. I due viaggiavano in sella ad una moto di grossa cilindrata quando sono andati a scontrarsi contro la parte posteriore di una Skoda che sembrava per immettersi in un parcheggio.

La moglie è grave

L’uomo sarebbe finito sotto l’automobile, la moglie e la moto invece sono state sbalzate alcuni metri più avanti, finendo all’interno del parcheggio. I soccorritori del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Mentre la moglie è stata immediatamente trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate per un politrauma. Le sue condizioni sembrano gravi. I due erano in vacanza a Paceco.