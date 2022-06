Quasi la metà dei voti scrutinati nelle sezioni

Ad Erice, nel trapanese, le indicazioni del voto sembrano essere ben delineate anche se resta in bilico la possibilità che già al primo turno possa chiudersi la partita per l’elezione del nuovo sindaco.

L’uscente Daniela Toscano, infatti, ha nettamente staccato tutti gli altri tre candidati sindaco con i suoi 1.900 voti ma oscilla tra il 39 ed il 41 per cento delle preferenze. Se non dovesse arrivare ad almeno il 40 per cento dovrà andare al ballottaggio. Staccato di circa 600 voti c’è Piero Spina che si ferma a 1.300 suffragi.

A seguire invece, più vicini per la contesa del terzo candidato sindaco più votato, ci sono il grillino Maurizio Oddo con 800 voti, un centinaio di meno invece per Silvana Catalano.

Incredibile invece quel che sta accadendo a Petrosino dove invece si vota col maggioritario, e quindi sarà eletto il sindaco con più voti senza il ricordo ad alcun ballottaggio. Qui tutti e tre i candidati sindaco in lizza si stanno sfidando voto su voto.

Quando mancano all’incirca appena 500 schede da scrutinare, quindi poco più del 10 per cento dei votanti, c’è in leggero vantaggio con quasi 1.400 preferenze Marcella Pellegrino; racchiusi in un range di appena un centinaio di voti di distacco gli altri due pretendenti, parliamo dunque di Giacomo Anastasi e Roberto Angileri, con circa 1.300 voti a testa. Qui la situazione è assolutamente incerta e l’impressione è che se la giocheranno sino all’ultima manciata di voti da scrutinare.