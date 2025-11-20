E’ in corso da alcune ore un’operazione della Guardia di Finanza presso sede e uffici secondari di Liberty Lines. In corso, come si apprende, perquisizioni e sequestri.

L’oggetto dell’indagine riguarderebbe le corresponsioni elargite dalla Regione Siciliana alla compagnia della famiglia Morace in relazione al rapporto convenzionale che la lega all’ente per il servizio di collegamento marittimo delle isole minori mediante mezzi veloci, già al centro dell’inchiesta Mare Monstrum risalente al 2017.

Gli indagati sarebbero oltre 60. Verifiche in corso anche negli uffici della Capitaneria di porto. Non si conoscono ancora i dettagli dell’indagine della Procura guidata da Gabriele Paci.

Gli avvocati della Liberty Lines

“Gli avvocati della Liberty Lines e degli azionisti rappresentano che il decreto di sequestro ai danni dei loro assistiti è stato emesso, dalla procura della Repubblica di Trapani, in carenza sia di qualsivoglia ragione di urgenza sia degli ulteriori presupposti che avrebbero consentito l’adozione. Nei modi e termini di legge si rappresenteranno al Giudice i vari elementi che ne impongono la caducazione ripristinando la piena operatività della società”. Così in una nota gli avvocati Alfonso Furgiuele. Lorenzo Contrada e Giovanni Di Benedetto.