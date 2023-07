Indagano i carabinieri, vittima in prognosi riservata

Tentato omicidio ieri a Mazara del Vallo nel Trapanese. Pregiudicato ai domiciliari ferito con un coltello, è in prognosi riservata. Identificato e arrestato l’aggressore.

La prima ricostruzione

Un uomo, ritenuto il presunto aggressore, si è recato a casa del pregiudicato, nel quartiere di Mazara 2. Quest’ultimo è agli arresti domiciliari per motivi legati al traffico di stupefacenti. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due è nato un alterco, poi si è passati alle mani. Il pregiudicato è stato ferito forse con un coltellino e si sono rese necessarie le cure del pronto soccorso.

Il trasferimento a Palermo

La vittima è stato poi trasferita in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo e adesso è ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata sulla vita. L’aggressore è stato invece arrestato. Indagano i carabinieri di Mazara del Vallo coordinati dalla Procura di Marsala.

Altro episodio a Palermo

Si indaga anche a Palermo su un altro tentato omicidio in via Giovanni Bruno, nella zona di Boccadifalco. Un uomo avrebbe sparato alla moglie un colpo di pistola colpendola alla gamba. E’ questa la prima ricostruzione delle forze dell’ordine di quanto accaduto anche se ancora le indagini sono ai passi iniziali. La prima chiamata al 112 era subito apparsa strana agli operatori. Veniva chiesto soccorso per una donna che si era ferita accidentalmente ad una gamba. Una ferita da taglio in base alle prima indicazioni trasmesse ai soccorritori. Non appena sono arrivati sul posto, però, i sanitari del 118 si sono accorti che la ferita alla gamba era stata provocata non da un incidente con un coltello ma da un colpo d’arma da fuoco.

Chiamata una seconda ambulanza attrezzata

Sul posto è, così, arrivata, una seconda ambulanza attrezzata per trattare questo tipo di emergenza dotata di medico a bordo. La ferita è stata medicata sul posto e subito dopo la donna è stata trasportata in ospedale. La donna si trova, adesso, ricoverata all’ospedale Policlinico Paolo Giaccone di Palermo in chirurgia vascolare. Sono arrivate anche le volanti della polizia. Gli agenti hanno iniziato ad ascoltare i testimoni ed a ricostruire la vicenda. In base alle prima informazioni sarebbe stato il marito ad esplodere un colpo d’arma da fuoco e raggiungere la moglie alla gamba.

