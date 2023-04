Un operaio di una ditta che stava lavorando al cimitero comunale di Petrosino si trova ricoverato all’ospedale Villa Sofia dopo che è stato colpito da una bara che stava seppellendo.

La cassa era posizionata sul sollevatore quando è caduta colpendo in pieno l’operaio. L’uomo di 48 anni ha un grave trauma cranico e facciale e toracico ed è stato intubato.

I sanitari del 118 è stato portato al pronto soccorso di Marsala e da qui è stato trasferito in neuro rianimazione all’ospedale Villa Sofia. Ha un’emorragia cerebrale e un trauma facciale.

“Si stavano svolgendo delle operazioni per le tumulazioni da provvisorie a definitive – dicono dal Comune – L’amministrazione ha affidato queste operazioni ad una ditta. Durante il trasporto di una bara, la cassa che era voluminosa è caduta colpendo l’operaio”. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare quanto successo.