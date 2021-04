Tragedia nell’autostrada Palermo Mazara del Vallo. Un automobilista rimasto coinvolto in un incidente è morto carbonizzato nella vettura. Sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti della stradale.

L’incidente si è verificato nella zona di Dittaino nel trapanese. Sono in corso gli interventi per identificare la vittima.

L’incidente è avvenuto all’uscita della galleria di Fulgatore. Un’auto per cause in corso di accertamento è andata a schiantarsi contro il guard-rail, prendendo fuoco.

Scattato l’allarme sono intervenuti i pompieri e gli agenti della polizia stradale chiamati a far luce sulla vicenda. La vittima, che procedeva da Palermo verso Trapani, non è stata ancora identificata.

(in aggiornamento)