Nuova tragedia sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo nei pressi di Castellamare del Golfo. Un uomo e una donna sono morti in un gravissimo incidente. L’uomo è finito sotto il viadotto, la donna contro il guard-rail.

I due viaggiavano a bordo di una moto. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 che hanno inviato anche l’elicottero e gli agenti della polizia stradale che stanno eseguendo i rilievi.

L’uomo ha perso il controllo della moto per cause in corso di accertamento. Drammatiche le scene che si sono presentate ai primi soccorritori.

(in aggiornamento)