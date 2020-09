x

L’uso di antibiotici in un momento iniziale di malattia in cui non si era capito molto bene tutto, può aver favorito l’insorgenza di infezioni vaginali, candida o altro. La fisiatra consiglia, alla prima avvisaglia di qualche cosa che non va, di pensare se ci sia qualche cosa che non va. Può dipendere dall’ansia, da problemi post partum, da problemi aderenziali importanti o da stress. Occorre capire cosa e come si mangia ed effettuare una valutazione del pavimento pelvico.