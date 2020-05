Presentata in anteprima al Salone di Francoforte del 2019 ha un design che sembra uscito da un film di fantascienza degli anni ottanta del secolo scorso, quello della Honda e, un concept che indubbiamente colpisce. Una City Car nata per dominare il traffico urbano, coniugando prestazioni ed efficienza, con uno sguardo alle prestazioni sportive. La nuova compatta elettrica della Casa giapponese è destinata a far parlare di sé pronta a scorazzare agilmente nei centri urbani.

Fiore all’occhiello della piccolina sono le prestazioni. Il motore, a propulsione esclusivamente elettrica, eroga 154CV (110 kW) di potenza, la versione base ne ha 130, in grado di garantire sempre il guizzo giusto e scattante, grazie anche a una coppia straordinaria, pari a 315Nm. La trazione è posteriore. La batteria da 35.5 kWh, alloggiata in posizione centrale, al di sotto dell’abitacolo, risulta essere tra le più compatte della categoria e garantisce un’autonomia di oltre 200 km. Nota positiva è anche la capacità di ricarica, in trenta minuti si raggiunge, infatti, un livello di carica pari all’ottanta per cento. Un mix che si concretizza in un cuore dal peso ridotto e dalle dimensioni esterne davvero compatte.

Fulcro della progettazione è stato il posizionamento del centro di gravità in basso, a circa 50 centimetri da terra. La distribuzione dei pesi è bilanciata tra anteriore e posteriore. In questa maniera si riesce a gestire il rollio senza l’uso di sospensioni rigide. Honda e è equipaggiata con quattro sospensioni indipendenti del tipo McPherson Strut che ne assecondano la maneggevolezza e la stabilità in fase di marcia e conferiscono alla piccolina particolare agilità in mezzo al traffico, senza rinunciare al comfort e alle prestazioni alla guida.

La Honda e è dotata del Controllo a Pedale Unico, vera novità di assoluto rilievo. Un sistema che permette, a chi si trova alla guida, di accelerare e rallentare usando solo il pedale dell’acceleratore. Premendo il pedale la vettura accelera, in rilascio invece un sistema di frenata rigenerativa automatica rallenta il mezzo. Questa tecnologia, adottata per la prima volta su una vettura di serie, rende più efficiente e confortevole la guida nel traffico cittadino.

Le avanzate tecnologie di cui Honda e è equipaggiata la rendono l’auto perfetta per l’uso quotidiano. In aggiunta ai numerosi schermi installati nella plancia, il retrovisore centrale digitale svolge anche la funzione di proiettare le immagini catturate dalla videocamera posteriore, aumentando la sicurezza in caso di ostacoli e migliorando la visibilità posteriore dell’auto.

Il sistema Honda Parking Pilot fornisce aiuta, grazie a 4 telecamere e dodici sensori di posizione, il conducente a trovare uno spazio compatibile con le dimensioni dell’auto e a gestirla autonomamente nelle manovre di parcheggio.

Lo sviluppo di questa nuova City Car elettrica si inserisce in un contesto strategico che prevede, da parte di Honda, la commercializzazione in Europa, entro il 2025, di sole vetture elettriche. In Italia il prezzo partirà da 35.500 euro escluso l’incentivo statale.