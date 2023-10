Interviene l'imprenditore Giuseppe Ciuro

A Castiglione di Sicilia verrà allestita la Via dei Ricami, un progetto che promuove la diffusione dei ricami con la tecnica “punto ad ago” o “putu ‘nglisi” finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Attività Produttive. L’obiettivo è quello di far conoscere quest’arte molto antica che però ancora oggi appassiona moltissime ricamatrici che realizzano gli immancabili corredi o accessori moda decisamente originali. La mostra a Castiglione di Sicilia sarà al Castello di Lauria fino al 30 ottobre 2023.

La via dei Ricami a Taormina e a Castiglione di Sicilia

Da maggio di quest’anno sono state allestite due mostre dedicate al ruolo di Miss Mabel Hill (1866-1940), filantropa inglese che si trasferì in Sicilia creando proprio due scuole di questa tecnica di ricamo (una a Taormina, l’altra a Castiglione) e contribuendo alla diffusione in tutto il mondo di questi preziosi prodotti artigianali.

A giugno a Giardini Naxos si è svolta la Naxos Fashion Week, una sfilata di moda dove i protagonisti sono stati costumi, accessori come borse o scarpe con rifiniture e accessori realizzati con questi ricami.

Programma di domenica 22 ottobre

La giornata di domani si aprirà alle 10:30 con uno shooting fotografico “Le vie del ricamo nel borgo”. Si proseguirà alle ore 17 al Castello di Lauria con una presentazione di accessori e abiti realizzati con ricami tipici. A condurre questa fase dell’evento sarà Naima Di Mari, direttrice editoriale di Wedding Tv. Interverranno Giuseppe Ciuro, rappresentante di ConfCommercio Palermo direttivo stilisti e moda, Antonio Piccolo, componente del CdA del Mythos Fashion District Palermo e Jasmine Palano, fashion designer e autrice della tesi di laurea “Ricami di moda”.