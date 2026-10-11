Gravissimo incidente stradale nella zona del Ponte Primo Sole, a Catania Sud.

Un’auto con a bordo una coppia è rimasta coinvolta in un violento incidente, per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime.

Trasportata d’urgenza all’ospedale San Marco, è deceduta poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione.

Il marito, 60enne è stato ricoverato all’ospedale Garibaldi, dove si trova nel reparto di ortopedia con fratture multiple. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime informazioni raccolte l’auto avrebbe perso il controllo senza il coinvolgimento di altri veicoli. I rilievi sono condotti dagli agenti della polizia locale e delle forze dell’ordine.