Le dichiarazioni di Trump e le mail del dipartimento guidato da Musk alimentano i timori sul futuro della base Usa di Sigonella. Occupazione, sicurezza strategica e impatto economico: ecco cosa rischia la Sicilia secondo quanto riportato da il sole 24 ore di sabato 26 aprile 2025.

La base Usa di Sigonella tra timori di ridimensionamento e tensioni internazionali

Sigonella, cuore strategico della difesa Usa nel Mediterraneo, sta attraversando un periodo di crescente incertezza. Situata nella piana tra Catania e Siracusa, la base militare statunitense è da decenni un punto di riferimento geopolitico, economico e sociale per la Sicilia orientale. Oggi, però, il suo futuro appare meno chiaro, alimentato dalle recenti dichiarazioni di Donald Trump e dalla controversa gestione comunicativa del Dipartimento per l’efficienza del governo americano, guidato dall’imprenditore Elon Musk.

Le dichiarazioni di Trump e l’effetto domino

Le parole dell’ex presidente Trump sulla possibilità di ridimensionare la presenza militare americana in Europa hanno creato una comprensibile apprensione. Sigonella, sebbene non la base più estesa in Italia, con i suoi 1,6 milioni di metri quadrati è sicuramente la più strategica per gli Stati Uniti, soprattutto nel presidiare quello che viene definito il “fronte Sud” delle operazioni militari. Le recenti dichiarazioni riaccendono un dibattito già presente, minando ulteriormente la sicurezza economica e occupazionale della regione.

Il blocco delle assunzioni e il ruolo controverso del Doge di Musk

A complicare ulteriormente il quadro è arrivato il blocco delle assunzioni, comunicato tramite mail dal Dipartimento federale Usa, guidato da Musk, agli 813 dipendenti italiani della base. Toni Fiorenza, segretario provinciale della Filcams-Cisl, ha espresso forte preoccupazione dopo aver incontrato i vertici americani: «Non smentiscono né confermano ufficialmente il ridimensionamento – ha detto Fiorenza – ma il blocco delle assunzioni è ormai evidente». Diversi casi di lavoratori che dovevano iniziare la loro attività a Sigonella sono stati lasciati in sospeso, aumentando la tensione sociale e l’incertezza economica delle famiglie locali.

Differenze contrattuali e rischi legali

Un elemento aggiuntivo di preoccupazione è lo status giuridico dei dipendenti italiani. Nelle comunicazioni del Dipartimento Usa si fa riferimento al contratto pubblico statunitense, creando confusione dato che i lavoratori locali sono assunti con un contratto privatistico italiano. Questo equivoco potrebbe alimentare ulteriori conflitti giuridici, appesantendo il clima già teso tra lavoratori, sindacati e amministrazione statunitense.

L’impatto economico sulla comunità locale

L’economia locale da sempre beneficia della presenza americana. Negli ultimi anni, tuttavia, il volume economico generato dalla base appare in calo. Stime recenti indicano una spesa media annua di circa 100 milioni di euro per affitti, stipendi e appalti, significativamente inferiore ai 140 milioni dichiarati ufficialmente in un report Usa del 2021. Un eventuale ulteriore ridimensionamento avrebbe dunque effetti drammatici, andando a colpire direttamente famiglie e imprese che dipendono economicamente dalla base.

La voce delle istituzioni italiane: “Sigonella è cruciale”

La consapevolezza dell’importanza strategica e socio-economica di Sigonella rimane alta nelle istituzioni italiane. Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa della Camera, sottolinea: «Sigonella è un modello di collaborazione italo-americana che deve essere valorizzato. Abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere agli Stati Uniti maggiore attenzione per quanti lavorano qui e nelle altre basi, cruciali per la sicurezza e l’economia locale».

Le attività di solidarietà della base

Non va dimenticato il contributo positivo della base alla comunità locale, attraverso iniziative di solidarietà e volontariato. Alberto Lunetta, responsabile di tali programmi, sottolinea che ogni anno sono realizzate circa 150 attività di solidarietà e integrazione culturale. Queste iniziative rappresentano una componente significativa del rapporto tra base e territorio, che rischierebbe di svanire con un ridimensionamento.

Quale futuro per Sigonella

Le prossime decisioni americane saranno decisive. Mentre la Sicilia orientale rimane sospesa tra incertezze occupazionali e strategiche, è fondamentale che le istituzioni locali e nazionali facciano sentire con forza la propria voce, garantendo tutela ai lavoratori e continuità alla presenza strategica della base.

Impatto occupazionale della crisi

L’incertezza legata al futuro della base militare statunitense di Sigonella ha creato un immediato e tangibile impatto occupazionale nella regione. Il recente blocco delle assunzioni ha già colpito direttamente numerosi lavoratori locali, lasciando diverse famiglie in uno stato di ansia economica e incertezza lavorativa. A questa situazione già critica si aggiungono le tensioni derivanti da potenziali ulteriori ridimensionamenti, che rischierebbero di amplificare le difficoltà occupazionali. Secondo dati sindacali, circa 813 dipendenti italiani della base, insieme a ulteriori 500 lavoratori coinvolti indirettamente nei servizi e appalti collegati, vedono oggi minacciata la propria stabilità economica e occupazionale. Tale crisi potrebbe avere ripercussioni di lungo periodo non solo sul tessuto lavorativo, ma anche sulla tenuta sociale ed economica complessiva della Sicilia orientale.

I lavoratori coinvolti e l’indotto economico

La base di Sigonella coinvolge direttamente circa 6.000 persone tra militari, civili, personale Nato e appaltatori americani, molti dei quali risiedono in abitazioni civili distribuite in ben 31 comuni della regione. Questo consistente numero di persone genera un significativo indotto economico locale, alimentando settori quali il mercato immobiliare, la ristorazione, il commercio e i servizi. L’economia regionale beneficia inoltre di una spesa complessiva annua stimata in circa 100 milioni di euro, destinata a stipendi, affitti e appalti ordinari. Un ridimensionamento significativo della presenza americana a Sigonella rischierebbe dunque di produrre un impatto negativo rilevante e diffuso sull’economia della Sicilia orientale.