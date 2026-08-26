La Polizia di Stato di Catania ha bloccato lungo l’autostrada un’automobile carica di materiale esplodente, ferma nei pressi dello svincolo di Giarre. I poliziotti delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno intercettato il veicolo durante un normale controllo, identificando alla guida un 38enne incensurato originario di Vittoria.

Oltre 139 scatoloni con 191 chili di botti

Nell’abitacolo erano accatastati 139 scatoloni contenenti artifizi pirotecnici di vario genere, per un peso complessivo di 191 chili, trasportati sotto il sole senza alcuna misura di sicurezza per il conducente o per la circolazione stradale.

L’intervento degli artificieri e la denuncia

Sul posto sono intervenuti gli specialisti della squadra artificieri della Questura di Catania, che hanno accertato l’elevata pericolosità del carico. Per la movimentazione di questo tipo di prodotti è infatti necessario il porto d’armi o il nulla osta della Pubblica Sicurezza, documenti di cui il 38enne era sprovvisto. Il materiale è stato sequestrato e trasferito in una località sicura in attesa della distruzione disposta dal Pubblico Ministero di turno. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catania per detenzione, trasporto abusivo di materiale esplodente e ricettazione.