La presenza costante delle pattuglie dell’Arma sulle strade del Calatino continua a rappresentare uno dei presidi più efficaci per la prevenzione e il contrasto alla criminalità. I controlli quotidiani dei Carabinieri della Compagnia di Caltagirone, infatti, non si limitano alla sicurezza della circolazione, ma consentono di intercettare condotte illecite e di intervenire su fenomeni di particolare allarme sociale, come il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Arrestato un ventisettenne

È proprio nel corso di una di queste attività che i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato – sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva – un ventisettenne residente a Caltagirone, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scaturito da un posto di controllo alla circolazione stradale, predisposto lungo una delle arterie più trafficate della zona. I militari hanno fermato un’autovettura per una verifica di routine, ma l’atteggiamento del conducente ha immediatamente attirato l’attenzione dell’equipaggio: il giovane appariva agitato, poco collaborativo e visibilmente nervoso. Un comportamento che ha indotto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e veicolare.

Sequestrati due panetti di cocaina

L’intuizione dei militari si è rivelata fondata. All’interno dell’auto, ben occultati, sono stati rinvenuti due panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 200 grammi. La sostanza è stata sequestrata e sarà sottoposta ai necessari accertamenti tecnici per determinarne purezza, qualità e valore sul mercato illecito. Un quantitativo di tale entità, secondo gli investigatori, sarebbe stato verosimilmente destinato allo smercio nell’area del Calatino. Il ventisettenne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, condotto presso la casa circondariale di Caltagirone.

L’operazione conferma l’importanza dei controlli stradali come strumento di contrasto alle attività criminali che sfruttano la mobilità per il trasporto di droga. La vigilanza capillare dei Carabinieri, soprattutto nelle aree più sensibili del territorio, continua a rappresentare un elemento decisivo per intercettare traffici illeciti e garantire sicurezza ai cittadini del Calatino.