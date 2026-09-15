I Carabinieri della compagnia di Paternò hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un venticinquenne del posto. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania su richiesta della procura diretta da Francesco Curcio.

Le accuse riguardano il danneggiamento di un’autovettura avvenuto la notte del primo giugno 2026 tramite l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e vale la presunzione d’innocenza per l’indagato fino a eventuale condanna definitiva.

La ricostruzione della dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza e la testimonianza di una persona presente, il venticinquenne avrebbe guidato lo scooter utilizzato per raggiungere il luogo dell’agguato.

A bordo del mezzo si trovava un complice, tuttora in corso di identificazione, che avrebbe materialmente sparato contro il veicolo bersaglio. Le prove raccolte hanno permesso agli inquirenti di risalire all’identità del presunto conducente e di disporre il carcere.