Le indagini sulla donna trovata morta in un edificio abbandonato di via Domenico Tempio, a Catania una volta sede del consorzio agrario.

La vittima, 36 anni, era di nazionalista romena e senza fissa dimora. Gli agenti della squadra mobile che indagano sulla morte stanno scandagliando il passato della vittima. Al momento non risultano persone indagate.

Il corpo senza vita di una donna è stato scoperto nell’edificio abbandonato in via Domenico Tempio, in una zona periferica del capoluogo etneo.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che, insospettiti dalla presenza del corpo all’interno dello stabile fatiscente, hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. Sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Questura etnea, che hanno avviato i rilievi e delimitato l’area per consentire gli accertamenti tecnico-scientifici.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Catania. A seguire il caso è il procuratore aggiunto Liliana Todaro, che ha disposto l’apertura di un fascicolo d’inchiesta per chiarire le cause del decesso e ricostruire le ultime ore di vita della donna.

Determinanti saranno gli esami medico-legali sul corpo, che potrebbero fornire elementi utili per stabilire se si sia trattato di un gesto volontario, di un malore o di un’azione criminosa.