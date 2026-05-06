Ancora un gravissimo incidente nelle strade di Catania. Ieri sera, un violento impatto tra un’autovettura e uno scooter ha provocato la morte di una donna, che viaggiava come passeggera sul mezzo a due ruote. Il tragico sinistro è avvenuto in via Forcile, una zona densamente trafficata dove, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano.

Dinamica dell’impatto e l’intervento dei soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla sala operativa della Polizia municipale, intervenuta immediatamente sul luogo dell’incidente, la vittima si trovava a bordo dello scooter insieme al conducente, identificato come il marito della donna. I sanitari del 118, giunti sul posto con le ambulanze, hanno tentato disperatamente di prestare le prime cure, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della passeggera a causa delle gravi lesioni riportate nello scontro. L’uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie, mentre le autorità procedevano ai rilievi per stabilire l’esatta dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

La scia di sangue sulle strade catanesi

Questo nuovo incidente mortale riaccende i riflettori sull’emergenza sicurezza nelle arterie cittadine e periferiche del capoluogo etneo. Solo negli ultimi mesi, Catania ha pianto diverse vittime della strada in circostanze tragicamente simili. Si ricordano, tra i precedenti più dolorosi, il drammatico scontro avvenuto sulla circonvallazione che costò la vita a un giovane motociclista, e l’investimento mortale registrato in viale Mario Rapisardi. Ogni nuovo episodio allunga una lista già troppo pesante, alimentando il dibattito sulla necessità di maggiori controlli e di una revisione della viabilità nei punti critici della città, dove la velocità e la distrazione continuano a mietere vittime innocenti.