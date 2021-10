Vento e pioggia nella Sicilia Orientale come previsto dall’allerta meteo. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile.

Albero su auto a Piazza Armerina

Il responsabile della protezione civile a Piazza Armerina ha comunicato che un albero si è abbattuto sull’auto in transito su viale Generale Ciancio, nei pressi del centro comunale operativo per fortuna la macchina è stata colpita solo dai piccoli rami senza causare feriti, ma solo tanta paura.

Interventi dei vigili del fuoco a Catania

Tantissime sono le chiamate che stanno giungendo alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania a causa del maltempo e del forte vento che dalla notte scorsa sta sferzando il territorio della provincia.

La maggior parte degli interventi di soccorso, svolti e in corso di svolgimento, riguardano alberi e pali pericolanti, distacco di intonaci, cornicioni pericolanti ed infiltrazioni d’acqua.

Le zone maggiormente colpite sono quelle a sud della città di Catania.

Attualmente sono circa 55 gli interventi di soccorso, tra quelli in corso di svolgimento e quelli in attesa.

Impegnate tutte le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania e dei distaccamenti volontari di Linguaglossa, Vizzini e Maletto.

Nella foto che segue l’intervento per alberi pericolanti in via della Concordia a Catania.

Allerta rossa nelle province di Catania e Messina

Sale l’allerta nelle zona di Catania e Messina da arancione a rossa.