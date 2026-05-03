I carabinieri della stazione di Sant’Agata Li Battiati durante un servizio di pattugliamento notturno, hanno denunciato un uomo di 36 anni, residente a Mascalucia, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, segnalandolo contestualmente alla Prefettura di Catania come assuntore di sostanze stupefacenti.

Il controllo in via Barriera del Bosco

L’episodio si è verificato intorno alle due di notte in via Barriera del Bosco. La pattuglia ha imposto l’alt a una Nissan per un normale controllo stradale, ma l’atteggiamento del conducente ha immediatamente insospettito gli operanti. L’uomo, visibilmente nervoso, ha tentato con un movimento fulmineo di nascondere un oggetto all’interno dell’abitacolo, attirando l’attenzione dei carabinieri che hanno deciso di approfondire l’ispezione.

Dalle verifiche è emerso che il trentaseienne stava cercando di disfarsi dei resti di uno spinello di marijuana. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire, nelle tasche dei pantaloni, la somma in contanti di 490 euro, tre frammenti di crack — che l’interessato ha dichiarato essere per uso personale — e un pericoloso coltello a scatto della lunghezza complessiva di 21 centimetri.

Il ritrovamento del bilancino e i precedenti

Le ricerche all’interno dell’autovettura hanno portato al recupero di un ulteriore elemento sospetto: nel tunnel centrale portaoggetti i militari hanno trovato un bilancino di precisione, che presentava ancora tracce di marijuana sulla superficie.

I riscontri effettuati sulla banca dati hanno confermato che il soggetto non è nuovo a simili episodi, vantando precedenti denunce per reati contro il patrimonio e porto abusivo di armi. Tutto il materiale rinvenuto, tra cui l’arma bianca e la droga, è stato posto sotto sequestro. La posizione dell’uomo rimane ora al vaglio dell’autorità giudiziaria .