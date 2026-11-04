Un giovane di 19 anni è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, alla guida di un motociclo, è rimasto coinvolto a Biancavilla in uno scontro con un’autovettura nel quale alcune persone hanno riportato lesioni.

I militari dell’Arma sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi, mettere in sicurezza la sede stradale e avviare le verifiche per ricostruire la dinamica dell’impatto. Successivamente sono stati acquisiti gli esiti degli esami tossicologici eseguiti al 19enne presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania.

Dalle analisi è emerso un tasso alcolemico pari a 0,80 g/l e una concentrazione di cannabinoidi pari a 2,12 ng/ml. Riscontrati i valori oltre i limiti stabiliti dalla legge, i Carabinieri hanno denunciato il motociclista .