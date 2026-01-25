I carabinieri della sezione radiomobile di Paternò hanno intercettato un giovane a bordo di un mezzo sospetto, dando vita a un intervento che ha portato al sequestro del veicolo e al deferimento del conducente.

L’episodio si è verificato intorno alle 23 lungo via Nicolosi. Una gazzella dell’Arma ha notato un giovane a bordo di un ciclomotore che, alla vista dei militari, ha cercato di dileguarsi accelerando bruscamente la marcia. Il tentativo di fuga è stato tuttavia vanificato dalla tempestiva reazione dell’equipaggio, che ha inseguito il mezzo fino all’incrocio con via degli Abruzzi, dove il giovane è stato raggiunto e bloccato in totale sicurezza.

Una volta identificato, il conducente è risultato essere un diciottenne residente a Paternò. I successivi accertamenti sul veicolo hanno fatto emergere una situazione di palese irregolarità: lo scooter era senza targa, presentava il numero di telaio cancellato ed era stato ridipinto grossolanamente con della vernice nera, manovre tipiche utilizzate per ostacolare l’identificazione di mezzi di provenienza illecita.

Il controllo tecnico ha inoltre evidenziato come l’impianto elettrico fosse stato manomesso per permettere l’avvio del motore senza l’ausilio delle chiavi, che infatti non erano presenti nel cilindretto di accensione. Il giovane è stato inoltre trovato sprovvisto della necessaria carta di circolazione.

Al termine degli accertamenti, il diciottenne è stato denunciato all’autorità giudiziaria con l’ipotesi di reato di riciclaggio. Il ciclomotore è stato posto sotto sequestro penale e sono in corso ulteriori verifiche investigative per risalire al legittimo proprietario del mezzo, vittima del probabile furto, al fine di procedere alla successiva restituzione.