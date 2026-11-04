I Carabinieri della Stazione di Pedara hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre convivente.

L’intervento dei militari è scattato nella tarda mattinata, dopo la richiesta di aiuto della donna al 112 a seguito dell’ennesima aggressione verbale e fisica all’interno dell’abitazione familiare. I Carabinieri sono giunti sul posto trovando la vittima in strada in stato di forte agitazione.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che i comportamenti vessatori andavano avanti dal mese di giugno, in seguito al rientro del 35enne in Sicilia dopo un periodo trascorso all’estero. Le aggressioni verbali, caratterizzate da minacce e insulti spesso legati all’abuso di bevande alcoliche, si erano progressivamente intensificate sfociando in episodi di violenza fisica.

Nell’ultima occasione l’uomo, dopo aver contattato ripetutamente la madre al telefono, l’ha raggiunta in casa colpendola con due schiaffi al volto. I militari dell’Arma hanno bloccato il 35enne, trovato in evidente stato di alterazione psicofisica, e hanno richiesto il soccorso del 118 per la donna.

L’uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza.