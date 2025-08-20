C’è tutto il mondo della televisione oggi a Militello val di Catania per l’ultimo saluto a Pippo Baudo. Il re indiscusso della televisione italiana ha mobilitato non solo la Sicilia ma tutta l’Italia della tv.

Nella cittadina del catanese che gli diede i natali e che oggi gli tributa l’ultimo saluto, sono arrivati da tutto il Paese. C’è il mondo della politica e quello dello spettacolo dentro la chiesa di Santa Maria della Stella, quella stessa chiesa che lo ha visto fare il chierichetto da giovane e che per tutta la vita è stata la “sua parrocchia. Lì, per tutta la mattina, si è tenuta la seconda camera ardente per la salma di Pippo Baudo che è tornato, per il viaggio finale, a casa.

L’arrivo del carro funebre poco dopo le 23

Il carro funebre che portava la salma del presentatore è arrivato a Militello davanti alla chiesa poco dopo le 23 di ieri. Nonostante l’orario la gente era in piazza ad attendere l’auto che aveva fatto il lungo tragitto da da Roma. Una Maserati come carro funebre per l’ultimo viaggio del Pippo Nazionale accolto da centinaia di persone assiepate dietro le transenne.

Il mezzo si è fermato proprio davanti alla chiesa di Santa Maria della Stella, dove tutto è stato sistemato per l’apertura della camera ardente in mattinata. L’arrivo del feretro è stato accompagnato da un lungo applauso dei presenti. Anche dopo che la salma era stata portata all’interno la gente è rimasta fino oltre le due della notte. Per poi tornare oggi per la camera ardente e poi, per i funerali

I funerali

Ad officiare i funerali il Vescovo di Caltagirone Calogero Peri. Con lui, co officiante, don Giuseppe Luparello, parroco del santuario di Santa Maria della Stella ormai da otto anni. Ma l’omelia toccherà a Don Giulio Albanese, il padre spirituale di Baudo. Il presentatore era rimasto legato alla Chiesa, proprio quel santuario, dove da bambino fece anche il chierichetto. La stessa Chies che lo ha visto bambino ora sarà teatro dell’ultimo saluto.

Parteciperanno tra gli altri il presidente del Senato Ignazio la Russa, il ministro del made in Italy Adolfo Urso, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi in rappresentanza del governo e il governatore Renato Schifani.

video intervista Anna Follari