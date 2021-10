Protezione civile mobilitata in tutta la Regione per fronteggiare l’arrivo del ciclone Apollo atteso nel pomeriggio. Già nel Siracusano si sono visti i primi effetti di quella che dovrebbe essere il colpo di coda di questa lunga ondata di maltempo che ha già portato tre vittime e devastazioni nella Sicilia orientale

Appello di Musumeci ai siciliani

“La Protezione civile regionale, con le Prefetture, monitora costantemente la situazione e lo spostamento del ciclone che sta interessando la parte sud orientale dell’Isola. I nostri uomini sono tutti mobilitati da ieri sera, pronti ad accorrere dove si rendesse necessario. Invito tutti alla prudenza, a restare ancora a casa, ad aspettare l’evoluzione delle prossime ore. Solo in tarda serata potremo tentare di fare un bilancio” afferma il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci in merito all’emergenza meteo che continua a interessare la Sicilia ancora in queste ore.

Il Ministro Bonetti telefona al Presidente della Regione

Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ha espresso al presidente della Regione, Nello Musumeci, «vicinanza e solidarietà per il difficile momento che la comunità siciliana sta attraversando» a seguito dell’ondata di maltempo che da giorni si sta abbattendo sull’Isola.

Nel corso del colloquio telefonico, il governatore ha ringraziato l’esponente del governo centrale per la sensibilità dimostrata.

I mezzi e gli uomini schierati dalla Protezione Civile

Venticinque mezzi fuoristrada con idrovora, pronti ad intervenire in ausilio ad altrettanti cinquanta della stessa tipologia già presenti nelle tre province interessate dall’evento meteo di queste ore. E’ questa la forza di soccorso messa in campo già nelle prime ore del giorno dalla Protezione Civile Regionale Siciliana. La forza “ausiliaria”, composta ovviamente dai relativi equipaggi formati da personale volontario di Protezione civile, è stata fatta convergere in tre punti strategici dell’isola: Carlentini, in provincia di Siracusa, Gelso Bianco (CT) e Villafranca Tirrena, sulla costa tirrenica messinese. Alcune di queste squadre, allo stato attuale, stanno già intervenendo nella città di Siracusa e Augusta, per aspirare le acque meteoriche che hanno invaso strade e abitazioni.