E’ stato individuato e bloccato un uomo ritenuto responsabile di una serie di rapine messe a segno, negli ultimi mesi, ai danni di alcune farmacie della zona nord di Catania.

Le indagini sono state condotte dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, che hanno ricostruito il modus operandi utilizzato dal presunto autore, un 44 enne catanese, già noto alle forze di Polizia per reati contro il patrimonio.

Il rapinatore faceva ingresso nelle farmacie camuffandosi, indossando un cappello bianco con visiera, per poi passare dietro il bancone per minacciare i farmacisti brandendo un coltello con l’obiettivo di farsi consegnare il denaro presente in cassa.

Con questo meccanismo, avrebbe messo a segno, in sei mesi, quattro rapine che avrebbero fruttato un sostanzioso bottino di oltre 3.000 euro. L’uomo è stato immortalato in azione dalle registrazioni delle videocamere di sicurezza.

Il 44enne è stato rintracciato a bordo di un’auto e trovato in possesso di un coltello, ritenuto compatibile con quello utilizzato per minacciare i farmacisti, nonché con capi di abbigliamento indossati durante la commissione delle rapine.