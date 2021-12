All’inaugurazione si è registrata un’enorme ressa

Tutti pazzi e scoppia il caos per il marchio di abbigliamento low cost Primark che ha aperto il suo primo punto vendita in assoluto in Sicilia. Ieri per la prima volta saracinesche alzate all’interno del centro commerciale di Misterbianco. Per l’occasione c’è stato un vero e proprio assalto, tutti con carrello in mano e borsa pronta per “saccheggiare” i vari scaffali dello store. Ad attirare così tanti acquirenti ovviamente non solo la curiosità l’appetibilità del marchio, ma anche le promozioni speciali per la sua inaugurazione. Un mix che ha finito per creare un enorme capannello di consumatori pronti a mettere mano al portafoglio.

Tra code e spintoni

Non sono mancati i momenti di tensione con qualche spintone tra l’enorme fila che si era creata per poter accedere al punto vendita. Certo fa un effetto non da poco conto di questi tempi vedere certe scene, con così tanta gente ammassata all’interno di un luogo chiuso, seppur ampio in larghezza e altezza. Comunque i controlli sono stati effettuati per quanto concerne l’utilizzo delle mascherine.

I numeri siciliani

Lo store siciliano si sviluppa su una superficie di 4.500 metri quadrati e impiega 150 persone. Un marchio che punta molto sulla sostenibilità, tanto che il 25% dell’assortimento totale dei prodotti in vendita è realizzato con materiali da riciclo. Primark è un rivenditore internazionale che offre un’ampia gamma di articoli, dall’abbigliamento e prodotti beauty fino ai complementi per la casa. Ad attirare è il rapporto qualità/prezzo, promettendo “articoli alla moda e a prezzi incredibili”.

Il messaggio dell’azienda

Nel suo sito internet dedicato all’apertura del punto vendita a Misterbianco ecco quel che scrive l’azienda: “Acquista le ultime tendenze a prezzi incredibili da Primark Catania. Primark è il negozio di riferimento a Catania per gli appassionati di moda e per chi cerca ottimi prezzi, oltre a tutti i must have della stagione. Scopri l’abbigliamento donna, uomo e bambino, nonché le linee di intimo, beauty e di articoli per la casa. Grazie al cotone sostenibile e alle nuove linee beauty Primark PS cruelty-free, potrai trovare prodotti perfetti per il tuo budget e il tuo stile di vita. Visita Primark Catania per uno stile straordinario a prezzi accessibili”.