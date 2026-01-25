L’azione di contrasto al traffico di stupefacenti condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania piazza Dante ha portato all’arresto di due giovanissimi pusher. I militari, impegnati in un servizio mirato alla repressione dello spaccio nelle aree urbane, hanno intercettato i due minori mentre si spostavano a bordo di un ciclomotore tra le vie del centro cittadino durante la prima serata.

L’attenzione degli investigatori, che operavano in abiti civili, è stata attirata da una manovra sospetta avvenuta in piazza Santa Maria di Gesù. Il conducente del mezzo, dopo aver attraversato la piazza, ha effettuato un’improvvisa inversione di marcia per imboccare via Lago di Nicito. Questo movimento ha spinto i carabinieri a seguire il ciclomotore, bloccandolo poco dopo in sicurezza all’angolo con via Dottor Consoli.

Sin dalle prime fasi dell’identificazione, i due giovani hanno mostrato segni di insofferenza, atteggiamento che ha indotto gli operanti a procedere con una perquisizione personale e del veicolo. Addosso al ragazzo che guidava il mezzo sono stati rinvenuti 17 grammi di marijuana, mentre il passeggero è risultato pienamente consapevole del trasporto della sostanza illecita.

Dalle analisi è emerso che la droga sequestrata appartiene alla varietà denominata “lemon”, una tipologia di cannabis attualmente molto diffusa. Questa variante viene spesso trattata con sostanze sintetiche per potenziare i livelli di Thc, il principio attivo responsabile degli effetti psicoattivi, aumentandone la pericolosità.

Entrambi i minori sono stati dichiarati in stato di arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, e ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, i due ragazzi sono stati accompagnati presso una struttura dedicata.