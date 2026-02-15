Sparatoria a Catania. Un 23enne è stato ferito con un colpo al braccio. È fuggito con un scooter ed è caduto a terra. È stato soccorso da passanti.

Il 23enne è stato ricoverato con la prognosi riservata nell’ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico, per una ferita da arma da fuoco al braccio.

Il giovane è stato trovato da alcuni passanti, in via Fava, a terra, dopo essere caduto alla guida del suo scooter, rimanendo per tempo sull’asfalto privo di sensi e in una pozza di sangue fino a quando non è intervenuto personale del 118 e delle Volanti.

Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria sarebbe avvenuta nella notte in via Capo Passero al culmine di una lite per futili motivi.

Contro il 23enne sarebbero stati esplosi più colpi e uno solo lo ha centrato mentre tentava la fuga a bordo del suo scooter. Indaga la squadra mobile della questura.