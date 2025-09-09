Il sito etneo premiato per i circuiti integrati della radio digitale satellitare

Riconoscimento internazionale per la STMicroelectronics di Catania, premiata con l’IEEE Milestone, uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel campo dell’ingegneria e dell’innovazione tecnologica. Il premio celebra il contributo pionieristico del sito etneo allo sviluppo dei circuiti integrati che, negli anni ’90, hanno reso possibile la radio digitale satellitare.

A commentare il risultato è stato l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, che ha voluto evidenziare l’importanza di questo traguardo per tutta la Sicilia: “Un importante risultato che testimonia l’eccellenza tecnologica radicata nella nostra Isola. La Regione è orgogliosa di vedere riconosciuto il lavoro degli ingegneri e dei ricercatori della STMicroelectronics di Catania che, negli anni Novanta, hanno contribuito allo sviluppo dei circuiti integrati che hanno reso possibile la radio digitale satellitare. Questo è un esempio chiarissimo di innovazione storica e visione futura”.

Il governo siciliano sostiene la filiera tecnologica dell’Isola

Tamajo ha poi ribadito l’impegno del governo regionale a sostegno della filiera tecnologica: “Il governo Schifani continua a fare la sua parte, sostenendo concretamente lo sviluppo dell’indotto tecnologico e della filiera dell’innovazione in Sicilia. Siamo accanto a STMicroelectronics, con politiche e investimenti volti a rafforzare il territorio e a creare nuove opportunità di crescita. Il premio IEEE Milestone celebra un risultato tecnologico di rilievo internazionale e oggi riconosciuto come una pietra miliare dell’innovazione globale. Faccio le più sincere congratulazioni per questo prestigioso riconoscimento”.

Il riconoscimento assegnato da IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) non è un premio qualsiasi: si tratta di una certificazione storica, conferita solo a quelle innovazioni che hanno avuto un impatto significativo e duraturo sulla società e sulla tecnologia a livello mondiale.

Con questo premio, il sito di Catania si conferma hub strategico per la microelettronica europea e fiore all’occhiello del know-how siciliano, dimostrando come ricerca, competenze e visione possano trasformarsi in eccellenza riconosciuta su scala globale.