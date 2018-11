gli appuntamenti da non perdere

Nei giorni scorsi, al Teatro Metropolitan di Catania, è stato presentato il cartellone 2018-19 di “Una Stagione a 4 Stelle” che quest’anno sarà intitolata proprio a Gilberto Idonea grande attore catanese scomparso prematuramente lo scorso 5 ottobre.

Lo ha evidenziato Alessandro, il figlio 33enne, anch’egli attore e regista impegnato in tutta Italia, che intende portare avanti il lavoro del padre, quello in cui credeva e quello per cui si è battuto. Il giovane Alessandro Idonea non vuole interrompere tutto quello che il padre in molti anni ha difeso con tutto se stesso.

Gilberto Idonea viveva per la famiglia, per i teatro ma, soprattutto per il suo pubblico che lo seguiva sempre più numeroso, per i suoi soci fondatori, specialmente gli abbonati della prima stagione, quella del 2012-2013, al Teatro Metropolitan. Inoltre, Alessandro Idonea, mettendo in risalto l’amore che il padre aveva per Catania, diffondendone la cultura nel mondo, s’impegna ad andare avanti affinché l’attività teatrale di famiglia possa proseguire con lo spirito che ha sempre contraddistinto Gilberto e cioè nel segno e nel rispetto della tradizione, Alessandro Idonea porterà sulle scene del Metropolitan, pur se con qualche inevitabile modifica, il cartellone, comprendente 5 spettacoli (dal 24 novembre 2018 al 14 aprile 2019), che il padre stesso aveva compilato poco prima che venisse a mancare.

Quindi, Alessandro Idonea ha concluso il suo intervento certo che il pubblico di Gilberto lo onori tornando sempre numeroso a teatro, per assistere a questa stagione che Gilberto aveva abbozzato per i suoi spettatori. Questi gli spettacoli:

Sabato 24 e domenica 25 Novembre 2018

NON TI PAGO

di Edoardo De Filippo

Regia Gilberto Idonea

Ripresa da Alessandro Idonea

Con La Compagnia di Gilberto Idonea

Direttore di scena Aureliano Idonea

Sabato 19 e domenica 20 Gennaio 2019

MAGGIORDOMO S.R.L.

di Riccardo Ursino

Regia Federico Magnano San Lio

Con Giovanna Criscuolo e Alessandro Idonea

Sabato 16 e domenica 17 Febbraio 2019

L’ARIA DEL CONTINENTE

di Nino Martoglio

Regia Pippo Pattavina

Con Pippo Pattavina.

Sabato 23 e domenica 24 Marzo 2019

ROMA NAPOLI 1-1

di Augusto Di Vincenzo

Regia Valerio Groppa

Con Enzo Casertano e Fabio Avaro e con Gabriella Silvestri

Sabato 13 e domenica 14 Aprile 2019

‘U SAPITI COM’E’

di Francesca Sabato Agnetta

Regia Gilberto Idonea

Con La Compagnia di Gilberto Idonea