Un pomeriggio di terrore si è consumato nel quartiere Cibali di Catania, dove l’intervento dei militari hanno scongiurato un’aggressione dalle dinamiche drammatiche potesse degenerare in conseguenze ancora più tragiche. Un uomo è stato bloccato e condotto in caserma prima che la situazione potesse sfuggire al controllo anche a causa della reazione della folla.

L’allarme al 112 e i soccorsi

L’allarme è scattato a seguito di una disperata richiesta di aiuto giunta alla centrale operativa tramite il Numero Unico di Emergenza. La segnalazione indicava un’aggressione in corso all’interno di un condominio della zona. Le “gazzelle” del nucleo radiomobile, già impegnate nel controllo del territorio, sono state dirottate d’urgenza sul posto, raggiungendo l’indirizzo indicato in pochissimi minuti.

Una volta sul posto, i militari hanno accertato che, poco prima del loro arrivo, l’aggressore si era introdotto abusivamente e con la forza nell’abitazione di una ragazza di 29 anni, aggredendola brutalmente con l’intento di consumare un abuso. I carabinieri hanno immediatamente prestato la prima assistenza alla giovane vittima, visibilmente scossa, e hanno raccolto nell’immediatezza le prime dichiarazioni della donna e di alcuni testimoni presenti. Grazie a queste testimonianze, l’equipaggio dell’Arma ha acquisito elementi descrittivi determinanti per l’identificazione del responsabile, attivando subito una serrata battuta di ricerca nell’area circostante.

La cattura e la tensione in strada

Le ricerche si sono concluse nel giro di pochi minuti. L’uomo, un catanese di 48 anni, è stato individuato e intercettato dalle pattuglie mentre si trovava ancora nelle vicinanze del luogo dell’accaduto, probabilmente nel tentativo di far perdere le proprie tracce tra le vie del quartiere.

L’intervento per bloccare il quarantottenne si è rivelato particolarmente delicato sotto il profilo dell’ordine pubblico. Le urla della vittima e la concitazione del momento avevano infatti richiamato in strada numerosi residenti della zona. Una volta venuti a conoscenza della gravità dei fatti, alcuni cittadini hanno manifestato atteggiamenti apertamente ostili e di forte tensione nei confronti del soggetto fermato. I carabinieri hanno dovuto operare con estrema fermezza e professionalità per isolare l’uomo, mettendolo in sicurezza ed evitando che la situazione sfociasse in un tentativo di linciaggio, per poi condurlo velocemente presso gli uffici del comando per gli accertamenti di rito.

Sulla base del quadro probatorio raccolto e degli elementi cristallizzati sul campo, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto in flagranza, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. Le accuse formulate a suo carico sono di tentata violenza sessuale e violazione di domicilio, indizi che dovranno adesso essere vagliati e verificati nel corso del successivo iter giurisdizionale.