Avrebbero messo in atto una vera e propria tratta di persone riducendole in varie forma di schiavitù, le avrebbero poi sfruttate in vari modi, sia in via diretta che indiretta.

Con queste accuse la Polizia di Stato di Catania, sin dalle prime luci dell’alba, sta dando esecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura Distrettuale etnea.

L’ordinanza dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone sulle quali pendono, a vario titolo, le accuse formali di tratta di esseri umani, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

I particolari verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10,30 odierne nella sala riunioni situata al primo piano di questa Procura, Piazza Verga.