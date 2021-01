La scorsa notte, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Catania veniva allertata in merito alla scomparsa, in località Acitrezza, di un marinaio della US Naval Air Station di Sigonella.

Il militare americano era uscito nel pomeriggio del giorno precedente per svolgere attività sportiva a bordo della propria tavola da SUP nello specchio acqueo antistante i Faraglioni dell’Area Marina Protetta dell’Isola dei Ciclopi in località Acitrezza. L’attività di soccorso coordinata dalla Guardia costiera di Catania ha visto inviati sul posto la motovedetta CP SAR 888, gommone A12, unitamente ai battelli delle navi della Guardia costiera, Dattilo e Peluso, già presenti in zona per altra attività operativa.

Inviati sul posto anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania, gli elicotteri AW139 decollati dalla Base Aeromobili della Guardia costiera etnea ed un elicottero EH 101 dalla Stazione Elicotteri della Marina Militare di Catania.

I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno rinvenuto la tavola da SUP e gli effetti personali del militare americano su uno dei Faraglioni. L’attività di soccorso è proseguita per l’intera nottata e fino alle 11:00 circa di stamani quando, l’elicottero della Marina Militare, ha individuato un corpo al largo di San Giovanni Li Cuti, successivamente recuperato dalla Motovedetta CP 888 della Guardia costiera. Su disposizione della magistratura la motovedetta ha ormeggiato nella banchina della Capitaneria di porto di Catania, per il riconoscimento del militare e per gli

accertamenti medico legale, quest’ultimi ancora in corso.