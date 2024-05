Senza pagamento Integrazione da mesi, senza contratto e senza contributi da 25 anni. 1 Maggio amaro per i lavoratori ASU impegnati direttamente dalla Regione Siciliana presso i siti della Cultura (sent. Corte Costituzionale 199/2020). Da mesi non percepiscono il pagamento dell’integrazione oraria per intoppi burocratici non piu’ tollerabili. Si richiede inoltre l’inserimento per questa platea come prevede la Legge nel PIAO. La legge c’e’ e si deve applicare . Non e’ ci sono piu’ scuse da parte di questo governo. stabilizzazione e dignità per questa platea .

USB SICILIA Barbara Gambino

