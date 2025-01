L’amministrazione comunale ha voluto essere presente oggi per celebrare Maria, come affettuosamente la chiamano i suoi nipoti, “la mamma di tutti”. Con queste parole, il consigliere Sabrina Figuccia ha reso omaggio a una donna straordinaria, che rappresenta l’esempio delle donne di un tempo, capaci di sacrificarsi completamente per la famiglia.

Maria, oltre ad essere una madre amorevole e accogliente, è stata una sarta professionista per tanti anni, esercitando la sua professione con grande diligenza e passione. Ma il suo impegno non si è fermato al lavoro: aprendo il cuore e la sua casa, è diventata un punto di riferimento per un’intera comunità. Una “famiglia allargata”, come l’ha definita il consigliere Figuccia, che oggi si è riunita per festeggiare con gioia il traguardo dei suoi 100 anni.

“Maria non è stata solo una madre per i suoi cari, ma una figura accogliente e generosa per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Speriamo che possa festeggiare ancora tanti altri giorni pieni di amore e serenità”, ha concluso il consigliere Figuccia.

L’amministrazione comunale si unisce alla gioia della famiglia e della comunità per onorare questa donna speciale, simbolo di sacrificio, dedizione e amore incondizionato.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.