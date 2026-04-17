Il conto alla rovescia era già iniziato 365 giorni fa quando, il 26 luglio del 2025, uno straordinario Yemaneberhan Crippa aveva tagliato per primo il traguardo della 99 esima edizione del Giro di Castelbuono nella storica Piazza Margherita. Da oggi, 17 aprile 2026, al prossimo 26 luglio, festa di Sant’Anna patrona cittadina, mancheranno cento giorni alla 100° esima edizione del Giro di Castelbuono, la più antica corsa su strada dell’Europa. Esattamente tanti quante sono state le edizioni di questa straordinaria corsa su strada che in oltre un secolo di vita ha visto sfilare sulle sue strade cittadine un infinità di campioni, Italiani e stranieri.





LE INIZIATIVE. Cento anni sono davvero un traguardo quasi irripetibile che gli organizzatori della ASD Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese ha voluto celebrare in ogni modo possibile. Con una serie di iniziative a 360 gradi.

IL LIBRO. In primis con un un libro “Il Giro di Castelbuono” davvero un magnifico racconto di una gara podistica che, come nessun’altra, ha saputo collegare lo sport con la cultura, la fede e le tradizioni.





LA MOSTRA FOTOGRAFICA. Poi con una mostra fotografica che illustrerà con centinaia di immagini, meglio che con tante parole, cosa vuol dire il Giro di Castelbuono per i 10.000 abitanti di questa cittadina siciliana abbarbicata sui pendici delle Madonie.

IL CONCORSO DIDATTICO. Nel programma anche un Concorso Didattico per gli alunni della scuola media locale. Molti dei quali il prossimo 26 luglio potranno gareggiare a loro volta sullo storico circuito cittadino di 1134 metri.

CENTO ALBERI PER TOTO’. Ma non sono certo finite qui le iniziative per celebrare i 100 anni del Giro di Castelbuono. Fra le varie attività spicca anche la piantumazione di 100 alberi al campetto sportivo intitolato a Toto’ Spallino. L’ appassionato ex atleta e poi organizzatore che portò a livello nazionale il Giro di Castelbuono.





SOCIAL GREEN HUB. L’iniziativa forse più importante è però la collaborazione con Social Green Hub per lanciare una campagna di Crowdfunding. Non solo per raccogliere fondi ma anche per spingere i sostenitori, gli appassionati e le varie associazioni a diventare a loro volta co-creatori dell’evento.

IL PROGRAMMA GARE. In anteprima, in attesa di conoscere i nomi dei protagonisti della 100esima edizione del Giro di Castelbuono, ecco la scaletta agonistica del prossimo 26 luglio. Si inizierà già al mattino con la Baby Run per poi riprendere le gare nel pomeriggio fino ad arrivare in notturna con la gara riservata agli atleti elite.





LA SEQUENZA DELLE GARE

1) Baby Run

2) Ragazzi 2013/2014

3) Cadetti 2011/2012

4) Palio delle Province

5) Vintage uomini e donne

6) Gara Fisdir Sicilia

7) Gara atleti Elite

Luogo: Castelbuono, CASTELBUONO, PALERMO, SICILIA

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