In occasione del 25 novembre, ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne’, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, METE in collaborazione con ‘ASD Motoclub The Others’ calendarizza la II° Edizione del ‘Global Moto Rider’ in sostegno dell’Agenda ‘Donne che Aiutano altre Donne’.

Il ‘Global Moto Rider’ nasce per sostenere METE e l’OIDUR (Osservatorio Internazionale Diritti Umani e Ricerca, che fa capo a METE) nella tutela dei diritti femminili nazionali ed internazionali. Per tutte le Donne che subiscono ogni tipo di violenza: psicologica, emotiva, domestica, fisica, economica e digitale (come il Revenge Porn). Per tutte le Donne vittime di Femminicidi. In memoria di Giulia Cecchettin.

IL GMR è una passeggiata in moto, dove dove sono stati invitati a partecipare diversi Motoclub, i quali partiranno (ore 15.30) dal piazzale antistante Villa Niscemi per arrivare alle ore 16.15, di fianco al Teatro Politeama Garibaldi.

Il Motoraduno, con la presenza degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e suoi simpatizzanti della Sezione Palermo del CCMOTORDAY, si concluderà con la presentazione della ‘Campagna di Educazione e Contrasto al Bullismo e Cyberbullismo’, ideata e promossa dalla nostra Organizzazione, su invito di tante Donne.

Il GMR è patrocinato dall’VIII Circoscrizione Città di Palermo.

