Gli Artisti del Mare del GRO Sub di Catania, in collaborazione con la LNI e con il patrocinio del Comune di Riposto, con la manifestazione Ci “Lega” l’ amore per il mare”, uno spettacolo di video proiezioni subacquee dei protagonisti del Campionato italiano Videosub 2023, con la partecipazione del campione mondiale Videosub Tony Palermo, hanno presentato alla città il “25°Safari Foto sub dello Jonio ”. Si tratta di una gara di foto safari subacqueo e monitoraggio del fondale marino, svolta il 2 giugno dalle 9 alle 13, nel tratto di mare tra Riposto e Torre. Saranno una ventina i partecipanti, divisi in quattro categorie, due in apnea e due con bombole.

Tra i concorrenti ben 5 campioni italiani, tra questi il campione assoluto, ben 75 specie ittiche fotografate, Giancarlo Torre, del Capo Milazzo Diving Center.

Erano presenti all’incontro, ospitato dal comune marinaro, nella prestigiosa location di Palazzo Vigo, il presidente del GRO Sub di Catania, Fabrizio Frixa, accanto al presidente di LNI sezione di Riposto, Giuseppe Ballistreri e all’ assessore al Mare Carmelo D’ Urso.

“Si tratta – come ha commentato Filippo Massari, vicepresidente di LNI – di un campo di gara ricco di pesci, che negli anni 2018 e 2019 ha raggiunto un record per numero si specie ittiche fotografate”.

Ai vincitori della gara, come premio, sono stati consegnati dei quadri, realizzati dall’artista Grazia Russo, che nei suoi dipinti unisce le immersioni alla foto subacquea creando un’esclusività di espressione, intendendo il mare come una fonte d’acqua che genera vita. Le opere “Genesi” e “Medusa”, quali premi per la gara, sono dedicati alle donne e agli uomini che sfidano gli abissi, credendo nelle loro capacità, come fa la medusa immortale (turitopsi nutricula) capace di rigenerarsi all’infinito, ogni volta che la vita la porti all’ estremo delle sue possibilità.

Luogo: LEGA NAVALE RIPOSTO , VIA ARCHIMEDE , 1, RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

