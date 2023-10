“Abbiamo celebrato sabato scorso, a Saarbrücken, in Germania, il trentesimo anniversario del Gruppo Ferraro, un simbolo di innovazione e successo nel panorama imprenditoriale europeo. In questi tre decenni, il Gruppo Ferraro ha tracciato nuove vie e stabilito gli standard del settore, diventando un vero e proprio impero industriale. Al cavaliere Damiano Ferraro, fondatore e presidente, è particolarmente riconosciuto il suo contributo al risanamento ambientale in Germania che dimostra il genio imprenditoriale italiano in Europa”, così dichiara l’On. Massimo Romagnoli, presidente della 5ª commissione “Promozione del sistema Italia all’estero” del CGIE e coordinatore del MAIE Europa, presente al trentesimo anniversario del Gruppo Ferraro e settantesimo compleanno del suo presidente Cav. Ferraro.

Presenti all’evento anche il senatore Matteo Renzi e il sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo, città natale del cavaliere. Si è esibito anche Zucchero e la serata è stata moderata da Michelle Hunziker.

“Mi onoro di considerare il Cavaliere Ferraro non solo un imprenditore di successo, – continua Romagnoli – ma anche un fratello. La sua dedizione al lavoro e il suo riconoscimento come ambasciatore degli imprenditori italiani nell’Unione Europea sono esemplari. Ricordo con orgoglio il suo conferimento del titolo di Cavaliere della Repubblica nel 2008, un riconoscimento a cui ho avuto l’onore di contribuire mentre ero alla Camera dei Deputati”. “Infine, oltre a festeggiare il Gruppo Ferraro, voglio sottolineare l’impegno del MAIE e del senatore Merlo nel riaprire il consolato proprio a Saarbrücken. Questo sportello consolare è un servizio prezioso per i 13 mila italiani che vivono qui, un segno tangibile del nostro impegno nel rafforzare i legami con la comunità italiana all’estero” conclude Romagnoli.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.