40° anno – Il Giornale di Cefalù 7-12-2023 – Luce di Luigi e Francesco

In ricordo della tragedia che è costata la vita a 2 ragazzi Luigi Cangelosi e Francesco Culotta, un quadro di Sergio Marino nell’aula consiliare del Comune. Gli interventi del Presidente Francesco Calabrese, un genitore Sara Rosso, poesie di Nino Cirrito lette da Viviana Gussio, il Sindaco Daniele Tumminello e lo stesso artista Marino con appunti musicali di Pino Testa e Filippo Barracato, Santa Cecilia.

“Terroir”, Madonie Tasting Experience 2023. Alla Galleria evento promozionale per le specialità enogastronomiche legate al territorio madonita; ricavato devoluto alla Lega Italiana lotta tumori – Interviste Giuseppe Provenza ed Angelo Daino.

Fine settimana con il fitness, seconda edizione della gara natalizia organizzata dalla Associazione Sportiva CrossFit Cefalù. Oltre 160 gli atleti partecipanti da tutta la Sicilia – Intervista Presidente Giuseppe Orlando.

Mandralisca. Incontri al Museo: Ladri di antichità. Traffici illeciti e leciti recuperi. Intervento Ten. Col. Gianluigi Marmora, Comandante Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo.

Il Giornale di Cefalù – n.1772 anno 40 – notiziario video-web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; da giovedì 7 dicembre 2023 può essere seguito, visto e rivisto su facebook adrianocammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo al quale ci si può iscrivere per essere sempre aggiornati. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.