La Festa della Mietitura giunge alla sua quarta edizione. Questo evento, dedicato ai grani antichi delle Isole Eolie e simbolo delle “Colture Resilienti”, si terrà a Lipari il 5 e 6 luglio 2024.



5 Luglio

La prima giornata avrà inizio alle 19 presso il Centro Studi di Ricerche e Problemi Eoliani. I lavori saranno aperti dal Sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, dalla Presidente della Condotta Slow Food Isole Slow Siciliane e da Angelo Biviano, Presidente dell’Associazione Terme San Calogero. Seguirà l’intervento di Antonello Cincotta, recentemente nominato portavoce della Comunità dei Grani Antichi delle Isole Eolie, formalizzata per la prima volta il 23 giugno e che verrà ufficialmente riconosciuta in questa occasione. L’obiettivo è valorizzare, promuovere e supportare la coltivazione dei grani antichi. Interverrà anche Stefania Mancini Alaimo, Responsabile della Comunità Slow Food per la valorizzazione dei Grani Antichi di Sicilia. La giornata si concluderà con le testimonianze e i racconti dei produttori locali.

6 Luglio

Il secondo giorno, l’appuntamento è alle 18 direttamente in un campo di grano a Pianoconte, in località Varesana, dove si terrà la vera e propria Festa della Mietitura. Il programma include dimostrazioni pratiche di mietitura, trebbiatura e pisatura, i racconti dei coltivatori, canti e musica tradizionale, degustazioni a base di grani antichi e un intervento di Francesco Cancellieri, Esperto EA e SvS della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia di Caltagirone.

Non mancate a questo evento che celebra la tradizione, la cultura e la sostenibilità delle Isole Eolie.





