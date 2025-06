Giovedì 12 giugno alle ore 17.00, presso la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi a Palermo, si terrà la cerimonia per celebrare il 70° anniversario di Intercultura ODV, associazione che dal 1955 promuove scambi scolastici e programmi educativi internazionali per le nuove generazioni.

Durante l’evento verranno premiate le studentesse e gli studenti palermitani che si sono aggiudicati una borsa di studio Intercultura per frequentare un periodo di scuola all’estero nell’anno scolastico 2025/2026. Si tratta di giovani selezionati per il loro impegno, la motivazione e l’apertura al confronto interculturale.





Alla cerimonia parteciperanno le volontarie e i volontari del Centro Locale Intercultura Palermo, ex partecipanti ai programmi e rappresentanti delle istituzioni locali. L’incontro sarà anche un’occasione per riflettere sull’importanza dell’educazione interculturale come strumento di pace, dialogo e cittadinanza globale.

Intercultura è un’organizzazione no profit riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, che in 70 anni di attività ha permesso a migliaia di ragazze e ragazzi italiani di vivere un’esperienza formativa unica all’estero, contribuendo alla crescita personale e all’arricchimento delle comunità locali.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.

Luogo: Sala delle Carrozze, Villa Niscemi – Palermo, Piazza Niscemi , PALERMO, PALERMO, SICILIA

