78° Anniversario dell’Autonomia Siciliana, Mercoledì 15 maggio 2024 , evento celebrativo con presentazione del docufilm “IO RIMANGO QUI” – Teatro Pirandello di Agrigento, Capitale della Cultura 2025

In presenza del prefetto Filippo Romano; i sindaci di Agrigento , Palma di Montechiaro e San Cataldo, rispettivamente Francesco Micciché, Stefano Castellino, Gioacchino Comparato, il provveditore agli studi Mariella Buffa con gli studenti delle scuole superiori di Agrigento e le massime Autorità del territorio.

A moderare l’evento sarà il vice prefetto Gabriele Barbaro.

Il film, realizzato dalla produzione Yes in Sicily ed ambientato tra i Comuni di San Cataldo e di Palma di Montechiaro, gode del patrocinio dei suddetti Comuni nonché del sostegno delle Prefetture di Agrigento e di Caltanissetta che hanno condiviso i contenuti culturali, di memoria storica e di valorizzazione del territorio ritenendoli degni di compartecipazione alla cittadinanza ed esempio per i giovani.

Il lungometraggio “Io rimango qui” è un documentario narrativo della Sicilia degli anni ’80 che rievoca la nostalgia della gioventù e racconta lo stretto legame dei siciliani con il luogo d’origine con l’intenzione di mostrare una Sicilia affascinante ed autentica.

Saranno presenti anche l’ispettore dei Salesiani Sicilia don Giovanni D’Andrea con il direttore dell’oratorio di San Cataldo, don Edoardo Cutuli e don Francesco Bontà, che, insieme alle prefetture di Agrigento e Caltanissetta e i Comuni di San Cataldo e Palma di Montechiaro, hanno patrocinato e sostenuto il docufilm sui contenuti culturali, di memoria storica e valorizzazione del territorio.

Non è soltanto un tuffo nel passato o un viaggio nostalgico attraverso la Sicilia degli anni Ottanta, quella in cui i ragazzi avevano voglia di stare insieme all’oratorio prima e nelle radio libere dopo.

“Io rimango qui”, di Yes in Sicily, con la regia di Giuseppe Palmeri e scritto con vincenzo Amico e Vitale Vancheri, vuole raccontare alle nuove generazioni la semplicità delle relazioni di quell’epoca.

Yes in Sicily è il progetto nato da un gruppo di siciliani per raccontare una Sicilia inedita e le sue storie trasformandole, attraverso un percorso visivo ed emozionale, in visual poem.

Il docufilm ha la colonna sonora originale di Gaetano Bellomo .

Il progetto ha visto anche prestigiose collaborazioni come l’amichevole partecipazione di Enrico Ruggeri con un suo brano del 1984 che incontra le emozioni e l’anima dell’intera storia del docufilm ed il mentoring di Patrizia Genovesi della Libera Università del Cinema di Roma.

I membri del progetto Yes in Sicily sono tutti siciliani: Giuseppe Palmeri, il Direttore di Produzione Vincenzo Amico, il Direttore Artistico Vitale Vancheri, Musiche originali di Gaetano Bellomo, con arrangiamenti di Aldo Giordano, i protagonisti Salvatore Modaffari, Andrea La Fisca, Ludovica Amico, Claudia Bellomo, Giorgio Falzone, Marta Falzone, Alice Amico, Matteo Asaro insieme agli altri attori del L@b’Oratorio teatrale “CGS Don Bosco” dell’Oratorio Salesiano “San Luigi” di San Cataldo. Lo staff: Ilenia Amico ( Yes in Sicily founder e supervisor), Massimo Palmigiano (drone e fotografia), Leo Dominici e Giusy Rindone (costumi e scenografia), Marilena Rindone (segretaria edizione), Luciano Carrubba ( location advisor), Luigi Benincasa (fonico di ripresa). Gli altri attori impegnati nel docufilm: Barbara Falzone, Alda Mosca, Leo Dominici, Vincenzo Amico, Michele Celeste, Lillo Bellavia, Leo Dominici, Chiara La Fisca, Arcangelo Galanti, Erika Giordano, Isabella Fragale, Maria Orlando, Andrea Minnucci, Calogero Giordano e Elisabetta Scarlata.

Teatro Pirandello di Agrigento, AGRIGENTO, SICILIA

