Si svolgerà domani 8 Novembre, su iniziativa dell’Istituto Don VINCENTI DI Bisacquino presieduto dal Prof. Giuseppe Zambito, da Libera e da Legacoop Sicilia, a Corleone dalle ore 11.30 una giornata in memoria di Bernardino Verro già sindaco Socialista di Corleone e fondatore della prima cooperativa di consumo ucciso dalla Mafia il 3 Novembre del 1915.

Dapprima vi sarà un incontro presso l’azienda agricola di contrada casale confiscata alla famiglia Riina e successivamente vi sarà un momento di approfondimento, presso l’agriturismo terre di Corleone gestito dalle coop. Pio La Torre e Libera terra, sui temi della lotta alla mafia e sul ruolo sociale della cooperazione che gestisce beni confiscati al quale prenderanno parte il prof. Giuseppe Zambito, Giuseppe Cipriani già sindaco di Corleone, il coordinatore di Legacoop Sicilia Occidentale Domenico Pistone, Francesco Citarda presidente del consorzio Libera Terra Mediterraneo le conclusioni saranno affidate a Don Luigi Ciotti presidente di Libera.

La giornata sarà l’occasione per ricordare il sacrificio e l’impegno straordinario di Bernardino Verro figura centrale nella lotta mafia e convinto precursore della cooperazione come strumento per liberare le classi contadine dallo sfruttamento e dalla prepotenza mafioso ed estensore dei patti di Corleone primo esempio di contratto di lavoro sindacale e per rilanciare l’impegno contro ogni forma di potere mafioso attraverso il ruolo sociale ed economico delle cooperative che gestiscono beni confiscati operando una straordinaria opera sociale nei territori Siciliani attraverso soprattutto la restituzione alla comunità di beni sottratti all’economia criminale e mafiosa.

Palermo li 07.11.2023

Luogo: Corleone, CORLEONE, PALERMO, SICILIA

