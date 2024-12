Mercoledì 11 dicembre 2024 verrà celebrato l’80° anniversario del Confettificio Veniero di Palermo, con un evento, patrocinato da Confcommercio Palermo, che si terrà dalle ore 9 alle ore 20 presso la sede dell’azienda in via XX settembre, 58/b e che vedrà l’intervento di numerose autorità locali.

“Gli auguri più sinceri per questo importante compleanno – dichiara la Presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio – che coincide con l’80esimo anno dalla costituzione della nostra associazione. Confcommercio Palermo tiene a valorizzare le realtà storiche della nostra città, come dimostra il riconoscimento di “Negozio Storico” che ogni anno viene conferito alle attività commerciali più longeve della città che rappresentano una parte fondamentale del tessuto economico e identitario locale. Il Confettificio Veniero, che il riconoscimento lo ha già avuto nella prima edizione del 2018 per la sua prestigiosa storia iniziata nel 1944 con la produzione e la vendita dei confetti, è senza dubbio uno straordinario esempio di tradizione, passione e valori imprenditoriali”.

Il Confettificio Veniero tramanda l’arte del confetto da tre generazioni, con un mix sapiente di tradizione e innovazione che, in 80 anni di storia, ha accompagnato le celebrazioni di tante famiglie del capoluogo siciliano e non solo.

Giuseppe Veniero, il nonno dell’omonimo imprenditore che oggi gestisce l’azienda, aprì, infatti, insieme alla moglie Giuseppina, la storica sede nel 1944 in Piazza Cassa di Risparmio (ai più conosciuta anche come Piazza Borsa), iniziando con la produzione e la vendita dei confetti e il commercio di biscotti, caramelle e liquori. Nella metà degli anni Sessanta, il figlio Luigi ha portato avanti la storica tradizione di famiglia, introducendo anche i cioccolatini e fornendo un’ampia scelta di bomboniere e articoli per cerimonie.

“Emozione, ricordi, orgoglio: questo è ciò che provo festeggiando gli 80 anni della nostra attività – dichiara Luigi Veniero – che sono anche i miei 80 anni. Emozione per questo importante traguardo raggiunto insieme alla mia famiglia, che dalle origini tramanda la passione per l’arte del confetto. Ricordi legati ai miei genitori così entusiasti e coraggiosi, ottimisti sin dall’inizio della loro avventura lavorativa, e soprattutto a mia madre, vero pilastro dell’azienda nel corso degli anni. Orgoglio per mio figlio Giuseppe che, al suo ingresso in azienda, ha portato gioventù, freschezza, novità, con entusiasmo e dedizione”.

Giuseppe Veniero, classe 1972, adesso al timone dell’impresa, ha saputo innovare l’azienda familiare pur mantenendo fede all’eleganza e allo stile che da sempre la contraddistingue e ha oggi ulteriormente ampliato il portafoglio dei prodotti agli oggetti decorativi per la casa, fornendo così un’offerta sempre più completa ai clienti.

“Anzitutto tengo a ringraziare la Presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, per il patrocinio concesso per il nostro importante traguardo – dichiara Giuseppe Veniero –. Avere l’Associazione al nostro fianco in questo grande giorno è per noi motivo di orgoglio. Chissà se nel lontano 1944 i miei nonni, Giuseppina e Giuseppe, avrebbero mai immaginato di fondare un’azienda che dopo 80 anni sarebbe stata così riconosciuta e apprezzata: di questo sono grato alla mia famiglia, che da sempre ha portato avanti e innovato il mondo del confetto e non solo. Mi ritengo molto soddisfatto dei risultati raggiunti che sono frutto di dedizione, impegno, creatività e onestà. La mia esperienza trentennale in azienda mi ha fatto capire che il commercio è una virtù, una dote innata: commerciante si nasce, ma non basta. Devo, infatti, molto a mia nonna, che è stata presente in negozio per più di 55 anni, per tutto ciò che mi ha insegnato e a mio padre che mi ha messo nelle condizioni ad oggi di condurre l’azienda e riuscire a rimanere al passo con il mercato. L’unica remora è di non aver potuto lavorare con mio nonno Giuseppe, che ha gettato le basi di questa grande impresa!”

Il nipote del fondatore ha, inoltre, ridato vita ai luoghi storici dell’azienda di famiglia in Piazza Cassa di Risparmio, dove, coniugando la passione per l’arte del confetto con quella per l’arte contemporanea, ha aperto nel 2013 lo spazio espositivo Giuseppe Veniero Project. La galleria nasce dalla volontà di creare un salotto culturale nel capoluogo siciliano, dove si parli di arte contemporanea non solo attraverso mostre, ma anche con laboratori, workshop, e lectures.

Il pregio e l’eleganza del classico confetto, uniti a ingredienti sani, naturali e di qualità sono le caratteristiche peculiari dei bonbon del Confettificio Veniero. Nei decenni l’arte della lavorazione si è sempre più affinata e si è declinata in molti gusti e forme per rendere il prodotto come simbolo di un evento speciale, sempre originale e unico. Dal classico alla mandorla fino a quello più elaborato e goloso al tiramisù, al caffè, allo champagne, con ricotta e pere e ancora tanti altri gusti, vengono realizzati con i migliori ingredienti: dalla mandorla d’Avola al loro interno, fino a un leggero strato di zucchero tutto intorno. Il confetto di Veniero è il simbolo indiscusso per festeggiare un’occasione importante.





Luogo: Confettificio Giuseppe Veniero, Via XX settembre, 58/b, PALERMO, PALERMO, SICILIA

