L’ente di formazione AgriConsulting organizza un nuovo corso di qualifica di Assistente familiare il cui inizio è previsto per la primavera 2026.

Il corso, al quale sarà possibile iscriversi entro e non oltre il 19 Marzo 2026, è totalmente gratuito, rivolto a disoccupati e inoccupati, ed è finanziato dal Fondo Sociale Europeo. La qualifica di assistente familiare va a sostituire la figura non riconosciuta e spesso poco rispettata del “badante”, che attraverso questo corso e la qualifica che si acquisisce diviene una figura professionale riconosciuta a livello Europeo.

Il Dipartimento Famiglia della Regione Siciliana ha istituito il Registro regionale ufficiale degli Assistenti Familiari in Sicilia, al quale è possibile iscriversi solo se si è in possesso della specifica qualifica. Tale registro contiene, quindi, i nominativi degli Assistenti Familiari che si sono qualificati con la frequenza del corso e i loro nominativi sono disponibili, con dettagli di contatto e provenienza, ai fini di un loro potenziale coinvolgimento occupazionale. Una grande opportunità lavorativa sia nell’ambito privato, presso il domicilio del soggetto fragile, che presso Enti del terzo settore e Cooperative sociali che operano nel campo dell’assistenza.

Questo percorso formativo ha l’obiettivo di fornire e sviluppare competenze tecnico-professionali che emergono nell’ambito dell’assistenza e cura alla persona, utile non soltanto per gli anziani, autonomi, parzialmente autonomi o non autonomi, ma anche per le persone che in maniera transitoria si trovano nella necessità di essere accuditi, sostenuti e assistiti.

Il corso prevede 300 ore di cui 180 di lezioni frontali da svolgere tre giorni a settimana presso la sede di AgriConsulting, e 120 di stage.

Inizio corso previsto per la Primavera 2026 (sarà possibile iscriversi entro e non oltre il 19 Marzo 2026)

Presso la sede di AgriConsulting, via Diego D’Amico 87, 90011 Bagheria (PA)

CORSO GRATUITO Info: 091 870 1398; WhatsApp 375 544 4258

Luogo: AgriConsulting, via Diego D’Amico, 87, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.